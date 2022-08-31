



Фонд климатических инноваций Microsoft начинает работу в Израиле

Фонд климатических инноваций Microsoft сотрудничает с техническим директором Израильского центра исследований и разработок, чтобы привлечь выдающиеся израильские стартапы, в рамках первого партнерства за пределами США. Фонд инвестирует миллионы долларов в местные стартапы для разработки решений, которые помогут справиться с климатическим кризисом.



Одни только технологии не смогут решить многочисленные проблемы, связанные с изменением климата. Согласно исследованию консалтинговой группы BGC, для достижения климатических целей, поставленных мировыми лидерами, правительствам всего мира придется в течение следующих 10 лет инвестировать 21 триллион долларов в климатические технологии. К 2030 году ежегодные частные инвестиции должны достичь 470 миллиардов долларов.



На прошлогодней климатической конференции ООН Израиль заявил, что будет инвестировать в преобразование экосистемы страны и разработку низкоуглеродных технологий. Однако для достижения этой цели необходимо крупное финансирование, и правительство еще не приступило к реализации предложенных масштабных программ. С 2013 по 2019 год мировые инвестиции в климатические технологии выросли на 3750%. Наряду со сбором средств в последние годы были созданы многомиллиардные фонды, специализирующиеся на климатических технологиях. Только в июле 2021 года четыре таких фонда привлекли 19 миллиардов долларов.



Фонд климатических инноваций Microsoft (CIF) ищет выдающиеся стартапы в израильском секторе климатических технологий. Израильское представительство CIF будет поощрять стартапы, связанные с климатом, регистрироваться и оцениваться в качестве кандидатов на инвестиции. На данный момент CIF инвестировала около 500 миллионов долларов в США, в 21 стартап и 12 фондов, связанных с климатом.



"У Израиля есть потенциал стать сверхдержавой в сфере климатических технологий. Его предпринимательский дух продемонстрировал свою силу в разработке передовых и эффективных технологий, и теперь мы должны использовать этот же дух для решения проблем, связанных с изменением климата", — сказал генеральный менеджер Израильского центра исследований и разработок Microsoft Михал Браверман-Блюменстик.

