



Фон дер Ляйен: израильский газ пойдет в Европу

Президент Европейской Комиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила о намерении Евросоюза расширить сотрудничество с Израилем в сфере энергетики.



Такое заявление она сделала в четверг, 9 февраля.



"ЕС был самым крупным клиентом России по закупкам нефти, газа и угля. Но с началом войны Россия начала шантажировать нас с помощью энергоносителей и нарушать поставки", - пояснила она.



По словам Фон дер Ляйен, Европа в связи с этим решила отказаться от зависимости от российских энергоресурсов и перейти к надежным партнерам.



"Я очень рада тому, что мы обсуждаем замечательный проект – вы готовы увеличить поставки газа в Европейский Союз через Египет. 15 июня мы сделаем важный шаг - подпишем трехсторонний меморандум между Израилем, Европейским Союзом и Египтом", - добавила она.