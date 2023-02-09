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Фон дер Ляйен: израильский газ пойдет в Европу
09.02.2023 22:21 Алина Груднева

Фон дер Ляйен: израильский газ пойдет в Европу

Президент Европейской Комиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила о намерении Евросоюза расширить сотрудничество с Израилем в сфере энергетики.

Такое заявление она сделала в четверг, 9 февраля.

"ЕС был самым крупным клиентом России по закупкам нефти, газа и угля. Но с началом войны Россия начала шантажировать нас с помощью энергоносителей и нарушать поставки", - пояснила она.

По словам Фон дер Ляйен, Европа в связи с этим решила отказаться от зависимости от российских энергоресурсов и перейти к надежным партнерам.

"Я очень рада тому, что мы обсуждаем замечательный проект – вы готовы увеличить поставки  газа в Европейский Союз через Египет. 15 июня мы сделаем важный шаг - подпишем трехсторонний меморандум между Израилем, Европейским Союзом и Египтом", - добавила она.

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