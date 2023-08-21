



Fitch сохранил кредитный рейтинг Израиля на уровне A+

Агентство Fitch Ratings подтвердило свое решение противостоять широко распространенному пессимизму в отношении экономики Израиля по поводу судебной реформы и сохранило кредитный рейтинг страны на уровне A+.



В интервью Bloomberg Седрик Берри, ведущий аналитик Fitch по Израилю, сказал, что агентство считает, что судебная реформа была достаточно смягчена и не нанесла долгосрочного ущерба экономике страны. Согласно его прогнозам, Израиль вряд ли снова изберет ультраправое правительство.



“Даже если правительство Израиля продержится четыре года, маловероятно, что подобная коалиция будет сформирована впоследствии, поэтому потребуется очень сильное стремление к реформам, чтобы нанести значительный ущерб”, – считает Берри.



Он также не очень обеспокоен падением инвестиций и тенденцией перемещения высокотехнологичных компаний и специалистов за границу.

“Даже если есть небольшое движение за пределы талантов и капитала, в Израиле все равно останется довольно много предприятий, которых будет достаточно для стимулирования экономики”, – говорит Берри. “Это всегда вопрос масштаба”.



“Один из больших вопросов для будущего Израиля заключается в том, является ли неопределенность временным явлением или признаком структурных изменений в восприятии инвесторов”, – добавляет он. “Вероятно, потребуется более сильная и разрушительная программа реформ от правительства, чтобы структурно изменить это восприятие”.