



Fitch поместило Израиль в список стран с негативным рейтингом

В связи с войной между Израилем и Хамасом международное рейтинговое агентство Fitch перевело долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Израиля в иностранной и национальной валюте на уровень "А+" в списке Rating Watch Negative (RWN). Fitch добавило, что краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте F1+ и эмиссионные рейтинги A+ долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций Израиля в иностранной валюте также были помещены в список RWN.



Fitch отмечает: "RWN отражает повышенный риск расширения текущего конфликта в Израиле до крупномасштабных военных столкновений с несколькими участниками в течение продолжительного периода времени. К ним могут относиться "Хизбалла", другие региональные боевые группировки и Иран.

Такая масштабная эскалация, по мнению агентства, помимо человеческих жертв, может привести к значительным дополнительным военным расходам, разрушению инфраструктуры, устойчивому изменению потребительских и инвестиционных настроений и, как следствие, к значительному ухудшению кредитных показателей Израиля.



Fitch оптимистично добавило: "По нашему мнению, сочетание динамичной экономики Израиля с высокой добавленной стоимостью, устойчивости к региональным конфликтам, готовности к военным столкновениям, надежных фискальных и внешних показателей и буферов денежных средств делает маловероятным, что относительно короткий конфликт, ограниченный в основном Газой, повлияет на рейтинг Израиля".



Однако рейтинговое агентство предупредило, что “риск того, что к конфликту могут присоединиться другие враждебные Израилю стороны, такие как Иран и "Хизбалла", значительно возрос, о чем свидетельствуют регулярные перестрелки на границе Израиля и Ливана и заявления высокопоставленных чиновников в Иране и "Хизбалле". Цена такой эскалации будет высока для Ирана и "Хезболлы", что подчеркивается предупреждениями США и Израиля.



“На наш взгляд, серьезная эскалация может привести к негативным рейтинговым последствиям. Это может принять форму более масштабного и продолжительного конфликта, который приведет к устойчивой фискальной нагрузке, как за счет увеличения расходов, так и за счет снижения собираемости налогов, а также к потере человеческого и материального капитала и серьезным экономическим потрясениям", – резюмирует агентство.