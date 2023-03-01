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Fitch подтверждает кредитный рейтинг Израиля, но делает предупреждение
01.03.2023 17:03 Алина Груднева

Fitch подтверждает кредитный рейтинг Израиля, но делает предупреждение

Рейтинговая компания Fitch подтвердила кредитный рейтинг Израиля на уровне A+.

Согласно отчету, она оставила прогноз рейтинга на уровне "стабильный".

В агентстве, тем не менее, предупредили, что правовая реформа может оказать негативное влияние на кредитоспособность Еврейского Государства.

По данным компании, в некоторых странах, которые провели аналогичные масштабные институциональные реформы, произошло значительное ослабление индикаторов управления Всемирного банка (WBGI), что в некоторых случаях привело к одномоментному снижению рейтинговой шкалы на несколько лет.

 

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