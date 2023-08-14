



Fitch подтвердил кредитный рейтинг Израиля

Fitch Ratings подтверждает кредитный рейтинг Израиля A+ со стабильным прогнозом, как и в марте. Но при этом продолжает предупреждать о возможном влиянии продвижения судебной реформы.



В своем отчете Fitch отмечает, что высокий рейтинг “уравновешивает диверсифицированную, устойчивую экономику с высокой добавленной стоимостью и сильные внешние финансы относительно высоким соотношением государственного долга к ВВП, сохраняющимися рисками безопасности и репутацией нестабильных правительств, которые препятствуют выработке политики”.



Вторя комментариям, сделанным премьер-министром Биньямином Нетаниягу в международных интервью, Fitch отмечает, что “первоначальный правительственный пакет реформ судебной системы был смягчен, но остается весьма спорным и сталкивается с сильным гражданским обществом и политической оппозицией”.



“Fitch считает, что изменения могут оказать негативное влияние на показатели кредитоспособности Израиля, если ослабление институциональных проверок приведет к ухудшению результатов политики или устойчивому негативному настроению инвесторов или ослабит показатели управления”, — отмечается в отчете.



Но в более позитивном плане заявлено: “Fitch считает, что текущие меры вряд ли вызовут материальный отток талантов и капитала в высокотехнологичный сектор”. И это несмотря на растущие разговоры об утечке мозгов и переселении, тенденциях, которые еще не материализовались.



Fitch прогнозирует "рост на уровне около 3,1% ВВП в 2023 г. и 3,0% в 2024 г., что ниже оценки Банком Израиля (BOI) потенциала на уровне около 3,8% в год и после 6,4% в 2022 г., вследствие медленного глобального роста и жесткой денежно-кредитной политики".



Что касается растущей инфляции в Израиле, Fitch прогнозирует, что она “продолжит замедляться до конца года, поскольку цены на импорт падают, а эндогенная инфляция замедляется при умеренном потреблении и инвестициях”.



