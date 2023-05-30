



Fitch может повысить рейтинг Израиля, если реформы остановятся

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало свой последний обзор Израиля для инвесторов. Под заголовком "Сильный экономический рост - ключ к долговой траектории Израиля" аналитики агентства считают, что соотношение долг/ВВП Израиля продолжит снижаться в ближайшие годы, несмотря на возвращение к бюджетному дефициту и благодаря относительно сильному росту. Fitch утверждает, что эта тенденция "может привести к позитивному рейтинговому действию в сочетании с другими факторами, такими как стабильные показатели управления". Уже давно рейтинговые агентства не использовали слово "позитивный", говоря об Израиле, отмечает Globes.



Однако после дополнений об экономической силе Израиля Fitch выражает сомнения в повышении рейтинга и дает понять, что это зависит от прекращения судебной реформы правительства. Fitch пишет: "Израиль продолжает сталкиваться с высоким уровнем внутренней социальной и политической напряженности, и продвижение определенных политик, которым отдает предпочтение правящая коалиция, может усугубить эту напряженность и повлиять на суверенный рейтинг".



Fitch добавляет: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил после принятия бюджета, что судебная реформа вернется, но точные предложения коалиции остаются неясными".



Fitch тем временем одобряет компромиссные переговоры, проводимые президентом Ицхаком Герцогом, но повторяет свое предупреждение от марта прошлого года о том, что последствия неспособности достичь широкого консенсуса приведут к хаосу, если законодательство будет продвигаться в одностороннем порядке. Fitch пишет: "Судебная реформа потенциально может оказать негативное влияние на кредитный профиль Израиля, если она ослабит показатели управления, или если ослабление институциональных сдержек приведет к худшим результатам политики или устойчивым негативным настроениям инвесторов".



Лондонское агентство Fitch также упомянуло о принятом на прошлой неделе государственном бюджете, в котором были предусмотрены крупные дополнения для партий харедим. Fitch пишет: "Бюджет на 2023-2024 годы, который был утвержден 24 мая, предусматривает относительно большой рост расходов, в среднем на 5,7% в год. Это частично отражает влияние высокой инфляции в 2022 году и первом квартале 23 года, которая способствовала тому, что правительство в марте 2023 года согласилось на 11%-ное повышение заработной платы для работников бюджетной сферы в течение следующих четырех лет. Он также включает в себя несколько новых расходных обязательств, направленных на решение политических приоритетов партий, входящих в правящую коалицию".



Наряду с увеличением государственных расходов, Fitch также ожидает, что государственные доходы снизятся на 2,3% в 2023 году, называя в качестве факторов, способствующих этому, рынок жилья и слабые показатели на рынке капитала.



Fitch повысило свой прогноз по бюджетному дефициту Израиля с нынешних 1,2% до 1,5%, что выше прогноза Министерства финансов в 1,1%. Но Fitch оптимистично добавляет: "Мы ожидаем, что дефицит в течение следующих трех лет останется более узким, чем в 2019 году до пандемии Covid-19".



В своем последнем рейтинговом объявлении в марте агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Израиля на уровне А+ и сохранило прогноз по рейтингу на уровне "Стабильный".