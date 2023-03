First Citizens рассматривают возможность поглощения Silicon Valley Bank

Компания First Citizens BancShares рассматривает предложение о покупке обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), передает агентство Bloomberg.

"First Citizens BancShares Inc. рассматривает предложение о (покупке) Silicon Valley Bank", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.



В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.



First Citizens Bancshares, Inc. — банковская холдинговая компания, базирующаяся в Роли, Северная Каролина. Его основной дочерней компанией является First Citizens Bank. Входит в список крупнейших банков США