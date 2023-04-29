



Фирмы путинских дочерей за год войны стали прибыльнее на миллиард

Компании Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, дочерей президента РФ Владимира Путина, в 2022 году получили рекордную прибыль, пишет “Можем объяснить”.



По данным издания, за год полномасштабной войны в Украине “Новая медицинская компания” Марии Воронцовой, специализирующаяся на проектах ядерной медицины, заработала 855 миллионов рублей, что стало рекордом в истории компании. Воронцова стала одним из пяти соучредителей “Номеко” в 2019 году и уже на следующий год прибыль ранее убыточной компании составила около 600 миллионов рублей.



Рекордной прибылью успехи “Номеко” в 2022 году не ограничились, компания также смогла выкупить клиники “СОГАЗ Медицина”, в которых лечат наемников “ЧВК Вагнера”. Кроме того, фирма Воронцовой за год войны смогла погасить займ в 77 миллионов рублей, а ее дочерняя фирма “Номеко управление” смогла заработать еще семь миллионов рублей.



В то же время компании Катерины Тихоновой в 2022 году заработали более 290 миллионов рублей, подсчитали журналисты. Большую часть этой суммы – 265 миллионов – получил фонд “Национальное интеллектуальное развитие” НИР. Таким образом, за год войны фонд заработал почти в два раза больше, чем в 2021-м. При этом, за последние четыре года прибыль НИР выросла в пять раз. Также увеличилась прибыль дочерних компаний фонда, котрые в 2022 году заработали около 26 миллионов рублей.



В апреле 2022 года на фоне войны в Украине США ввели санкции против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обязательно ответит на эти санкции. Тем самым он фактически признал родство Воронцовой и Тихоновой с Путиным, хотя президент ранее это отрицал.