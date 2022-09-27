Фирма в Австрии: особенности ведения бизнеса
Регистрация фирмы и открытие банковского счета в экономически стабильной стране – это качественный эволюционный виток для бизнеса, который выходит на новый финансовый уровень и планирует расширяться на новые рынки.
Для подобного мероприятия обычно выбирают страну с устойчивой валютой, адекватными условиями для привлечения иностранного капитала и владения бизнесом нерезидентами. Весомым плюсом является платежеспособное население, а также перспективы выхода бизнеса за пределы одного государства, работая по всему ЕС или миру.
Почему Австрия?
Почему многие бизнесмены рассматривают в качестве страны, которой присущи упомянутые преимущества, именно Австрию, и почему хотят, как минимум, открыть счет в австрийском банке?
В последнее время все больше бизнесменов и предпринимателей задумываются о стабильности и хотят получить именно ее. Австрия в этом плане выглядит более чем привлекательной – в стране нет политических волнений.
Экономика страны тоже стабильна. Более того, она показывает неплохие результаты, обеспечивая населению высокий уровень ВВП. Для бизнеса это значит еще и финансово обеспеченную аудиторию, которая при должном подходе превратится в покупателей и клиентов.
Отдельный момент – налоги. В Австрии нагрузка на бизнес со стороны налоговых органов не минимальная, но относительно невысокая. А отлаженный сектор банкинга выступает в качестве весомого преимущества. Ежегодный рост в секторе иностранных инвестиций это только подтверждает.
Наконец, фирма в Австрии позволяет вести бизнес по европейским стандартам, с соответствующим отношением к вашей компании со стороны партнеров, инвесторов и клиентов. И это не говоря о возможности экспансии своей рыночной ниши в ЕС, если у вашей компании есть ресурсы и ликвидный товар для наращивания продаж.
Как открыть фирму в Австрии
В то же время стоит понимать, что регистрация фирмы в Австрии – это процедура, которая доступна только при соблюдении инициатором определенных норм – юридических, финансовых и бюрократических. В стране устоявшиеся бизнес-институты, которые нужно учитывать.
Поэтому многие бизнесмены предпочитают делегировать регистрацию фирмы и открытие счета в одной из европейский стран, включая Австрию, специалистам. Например, экспертам из компании Incluence, которые ответят на все вопросы о регистрации фирм и открытие счетов в разных странах.