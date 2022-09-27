



Фирма в Австрии: особенности ведения бизнеса

Регистрация фирмы и открытие банковского счета в экономически стабильной стране – это качественный эволюционный виток для бизнеса, который выходит на новый финансовый уровень и планирует расширяться на новые рынки.



Для подобного мероприятия обычно выбирают страну с устойчивой валютой, адекватными условиями для привлечения иностранного капитала и владения бизнесом нерезидентами. Весомым плюсом является платежеспособное население, а также перспективы выхода бизнеса за пределы одного государства, работая по всему ЕС или миру.

Почему Австрия?

Как открыть фирму в Австрии