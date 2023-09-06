



Фирма Джареда Кушнера инвестирует $150 млн в израильскую Shlomo Group

Поддерживаемая Саудовской Аравией компания Affinity Partners Джареда Кушнера инвестирует 150 миллионов долларов в развитие автомобильной и кредитной деятельности израильской компании Shlomo Group.



По данным газеты "Калкалист", она намерена выкупить долю.



Акции Shlomo Group не торгусются на фондовой бирже. Ожидается, что Affinity Partners Кушнера будет владеть 18% акций новой дочерней компании, занимающейся прокатом, лизингом, продажей и кредитованием автомобилей.



Уточняется, что это будет первой инвестицией Affinity в Израиль. Компания также ведет переговоры с Phoenix Group относительно покупки 25% акций ее страховых агентств.



"Мы оптимистичны в отношении долгосрочных перспектив роста Израиля и нового Ближнего Востока в целом. Рост Shlomo Group был очень устойчивым. У компании есть много перспектив в будущем", - отметил Кушнер.