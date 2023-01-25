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Финтех-гигант увольняет десятки сотрудников в Израиле
25.01.2023 21:26 Алина Груднева

Финтех-гигант увольняет десятки сотрудников в Израиле


Финтех-гигант Finastra увольняет десятки из 370 сотрудников, работающих в Израиле.

Об этом сообщает "Калкалист".

Finastra является одной из крупнейших финтех-компаний в мире. В ней работают более 11 тысяч человек в разных странах.

В Кфар-Сабе находится ее Центр исследований и разработок, где создается система Global PAYplus, используемая в финучреждениях. На просьбу предоставить комментарий относительно сокращения штата сотрудников в компании не ответили.

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