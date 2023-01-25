



Финтех-гигант увольняет десятки сотрудников в Израиле



Финтех-гигант Finastra увольняет десятки из 370 сотрудников, работающих в Израиле.



Об этом сообщает "Калкалист".



Finastra является одной из крупнейших финтех-компаний в мире. В ней работают более 11 тысяч человек в разных странах.



В Кфар-Сабе находится ее Центр исследований и разработок, где создается система Global PAYplus, используемая в финучреждениях. На просьбу предоставить комментарий относительно сокращения штата сотрудников в компании не ответили.