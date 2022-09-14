Финляндия вдвое сократила потребление природного газа
В Финляндии с начала года потребление природного газа сократилось более чем в два раза.
Ни одна другая страна ЕС не преуспела в сокращении потребления газа в такой степени, сообщает Helsingin Sanomat.
Согласно информации издания, в январе-августе 2021 года потребление газа в Финляндии равнялось 17,8 терават-часов. За этот же период 2022 года потребление упало до 8,8 терават-часов.
Как отмечается, в этих данных не учитывался сжиженный природный газ.