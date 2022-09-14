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Финляндия вдвое сократила потребление природного газа
14.09.2022 22:28 Ольга Белозерова

Финляндия вдвое сократила потребление природного газа

В Финляндии с начала года потребление природного газа сократилось более чем в два раза.

Ни одна другая страна ЕС не преуспела в сокращении потребления газа в такой степени, сообщает Helsingin Sanomat.

Согласно информации издания, в январе-августе 2021 года потребление газа в Финляндии равнялось 17,8 терават-часов. За этот же период 2022 года потребление упало до 8,8 терават-часов.

Как отмечается, в этих данных не учитывался сжиженный природный газ.

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