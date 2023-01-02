



Финансовые рынки мира пережили тяжелый год со времен мирового кризиса 2008 года

Финансовые рынки мира пережили тяжелый год со времен мирового кризиса 2008 года



Рынки акций и облигаций, по оценкам Financial Times, потеряли за 2022 год более 30 триллионов долларов.



Совокупная стоимость акций компаний, торгующихся на фондовых биржах мира, уменьшилась на 25 трлн долл.



Оценочная стоимость рынка криптовалюты сократилась на 1,7 трлн долл.

Среди ключевых причин – повышение учетных ставок центральными банками, разгон инфляции и война в Украине.



Следующий год может стать не менее сложным – ведь существенно замедлилась вторая экономика мира - Китай, и оттуда идут достаточно тревожные сигналы о состоянии рынка недвижимости и банковского сектора.

