



Финансисты: На Израиль надвигается экономическое цунами



12-й канал израильского ТВ опубликовал материал о мрачных экономических перспективах для Израиля.



Управляющий Банка Израиля, рейтинговые агентства, финансовые эксперты - все предупреждали, что без согласованного решения по правовой реформе ситуация в израильской экономике будет ухудшаться.



"Здесь налицо нарушение обязательств, что сказывается на экономическом положении Израиля, - говорит Итай Атер, профессор экономики Тель-Авивского университета, лидер Форума экономистов за демократию. В последние часы на израильскую экономику обрушилось "цунами" экономических предупреждений - агентство Moody's опубликовало сегодня вечером специальный отчет, американский Citibank определил ситуацию здесь как "сложную и опасную", а банк Morgan Stanley дал "dislike" израильским облигациям.



"Если отвлечься от самой возможности того, что это опасно для экономики, то ясно, что обязательства премьер-министра о том, что основные законодательные изменения будут проведены по соглашению, не были выполнены", - поясняет Атер. Что касается отчета Moody's, который они решили опубликовать в необычное время, то Атер сказал: "Они сигнализируют нам, что будет трудно поддерживать экономику, экономику - и качество жизни здесь".



Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, "пророк", предсказавший великий кризис 2008 года, дал интервью "Программе сбережений" предупредил, что закон об отмене основания разумности "окажет негативное влияние" на экономику.



"Я ожидаю, что кредитный рейтинг Израиля упадет уже в ближайшие месяцы", - сказал Рубини. "Во многих других странах, где нарушалось верховенство закона, например, в Турции или Венгрии, они получили такие результаты, потому что рейтинговые агентства посчитали это важным. И чем больше законов будет принято, тем больше будет влияние на рейтинг, а когда рейтинг ниже, то проценты, которые должно платить правительство, проценты, которые должен платить частный сектор, выше, и это еще больше замедлит экономический рост и сделает бюджет менее устойчивым с течением времени".



Понижение рейтинга может иметь серьезные последствия для израильской экономики. Прежде всего, это увеличит долг Израиля, который будет ежегодно обходиться в миллиарды. Кроме того, профессор Атер поясняет: "Это также вопрос доверия к израильской экономике. Мы посылаем плохой сигнал о государстве Израиль".



Ожидается, что агентство Moody's опубликует свой полный кредитный рейтинг Израиля только осенью, одновременно с агентством S&P. Агентство Fitch, как ожидается, выпустит отчет по Израилю в первой половине августа, и недавно делегация от его имени посетила Израиль, где встретилась с официальными лицами и протестующими.