



Финансирование израильского технологического сектора упало на 38%: в чем причина

Согласно заявлению, опубликованному во вторник израильским исследовательским центром IVC, израильские высокотехнологичные компании привлекли 1,676 млрд долларов в третьем квартале 2023 года, что означает значительный спад по сравнению с прошлым годом.



Данные, включенные в отчет Israel Tech Review, соавторами которого являются IVC и LeumiTech выявили снижение финансирования на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цифры также указывают на снижение на 13,6% по сравнению с предыдущим кварталом.



Аналитики связывают спад с двумя основными факторами – глобальной рецессией и внутренней нестабильностью, вызванной реформой судебной системы Израиля.



В отчете говорится, что эти условия “способствовали снижению доверия среди инвесторов и повлияли на уровень финансирования в одном из наиболее динамичных секторов Израиля”.