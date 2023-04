Финансирование израильских стартапов достигло самой низкой отметки за пять лет

Два отчета, подготовленные Институтом политики стартапов и IVC Data and Insights совместно с LeumiTech, показывают тревожные тенденции в технологическом секторе Израиля. В первом квартале 2023 года в израильские технологические компании было инвестировано всего 1,7 миллиарда долларов по сравнению с 6,7 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года.



Первый квартал 2023 года оказался худшим из трех месяцев финансирования израильских технологий с 2018 года, говорится в отчете Института политики стартапов SNPI. Отчет, под названием “Обзор израильской технологической экосистемы”, охватывает инвестиции в первом квартале 2023 года и отношение общественности к технологической отрасли в Израиле.



В первом квартале 2023 года в израильские технологические компании было инвестировано всего 1,7 миллиарда долларов по сравнению с 6,7 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года. Это самый низкий показатель с 2018 года: 40% всех инвестиций получили три компании – Wiz, eToro и Via. которые вместе собрали более 600 миллионов долларов. Кроме того, только 112 компаний привлекли капитал в последнем квартале – это самый низкий показатель с 2014 года. Отчет также показывает значительное снижение объема инвестиций и раундов найма в израильских технологиях.



Авторы отчета утверждают, что причинами снижения являются сочетание глобальной рецессии, а также внутренних гражданских беспорядков в Израиле из-за инициативы правительства по пересмотру судебной системы. В отчете отмечается тенденция ухода персонала и компаний из израильского технологического сектора и переезда за границу. Если она усилится, потери как в человеческом капитале, так и в стартапах серьезно повлияют на пул квалифицированных кадров, которые руководят технологическим сектором, наиболее продуктивным и прибыльным сектором израильской экономики, и приведут к дальнейшему его сокращению.



Авторы отчета выразили обеспокоенность тем, что новые стартапы, созданные в 2022 году или позже, особенно пострадают от сокращения инвестиций. До тех пор, пока глобальная рецессия, экономическая нестабильность и гражданские беспорядки, вызванные пересмотром судебной системы, продолжаются, в отчете прогнозируется, что эти компании будут испытывать трудности с привлечением инвесторов.



IVC Data and Insights и LeumiTech также опубликовали в воскресенье отчет, в котором подводятся итоги первого квартала 2023 года в израильском технологическом секторе. В дополнение к подтверждающим данным из отчета SNPI в этом отчете добавлено, что ранние раунды сбора средств составили 531 миллион долларов США в первом квартале года, что на 62% меньше по сравнению с капиталом, привлеченным в первом квартале 2022 года. самый сложный, поскольку объем привлеченного капитала уменьшился на 40% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.



Отчасти это связано с другой обсуждаемой в отчете тенденцией – сокращением иностранных инвестиций в израильские стартапы. С 2018 года, и особенно во время пандемии Covid-19, международные венчурные капиталисты были одними из самых важных спонсоров израильских технологических компаний. Эта тенденция изменилась в 2022 году, когда венчурные капиталисты отказались от сделок с портфельными компаниями, которые часто требуют долгосрочных обязательств и дополнительных инвестиций, и отдали предпочтение разовым инвестициям.



“Если иностранные инвесторы потеряют доверие, они просто уйдут”, – говорит генеральный директор Тель-Авивской фондовой биржи.



По словам Тимора Арбель-Садраса, генерального директора LeumiTech, 38% инвестиций в квартале были сделаны в небольшое количество компаний. Очевидно, что инвесторы, а также фонды все еще не решаются вкладывать средства или осуществлять слияния и поглощения. Основной причиной, вероятно, является высокий уровень неопределенности в отношении оценок компаний в текущих макроэкономических условиях.