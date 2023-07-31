



Financial Times: Украинские минералы стали одной из причин российского вторжения

Украина владеет сравнительно большими запасами полезных ископаемых . Это ставит страну на геополитическую карту как полноценного игрока со всеми вытекающими последствиями. Об этом пишет издание The Financial Times.



Вне очевидных геополитических последствий конфликт в Украине также имеет огромное значение для развития зеленых технологий. Страна имеет не только значительные запасы углеводородов, но также является источником важных минералов для электромобилей и чистой энергии.



Национальная академия наук Украины сообщила о примерно 500 000 тоннах лития в стране, что делает Украину лидером в Европе по количеству этого ресурса. В целом Украина имеет "коммерчески значимые месторождения 117 из 120 наиболее используемых промышленных минералов в более чем 8 700 исследованных месторождениях", включая титан, железо, неон, никель и литий. Общая стоимость этих месторождений оценивается в 11,5 трлн долларов США.



До вторжения России Украина разрабатывала планы развития этих ресурсов, предлагая иностранным инвесторам налоговые льготы и инвестиционные права. Однако из-за конфликта эти планы остановились.



“Это невероятно важный вопрос о войне, которого люди не понимают”, – говорит высокопоставленный американский чиновник. “И что делает его вдвойне важным, так это то, что западные союзники лихорадочно ищут способы сломать свою зависимость от китайских цепочек поставок этих полезных ископаемых”.



Украина становится соблазнительной целью для разработки критически важных полезных ископаемых, необходимых для зеленых технологий и электромобилей. Эти ресурсы могут стать ключевым источником роста страны после окончания войны.



“Российские власти прекрасно осознают геополитическое значение этих полезных ископаемых, и многие запасы находятся на территории, контролируемой Россией, – пишет издание. “Западные дипломаты считают, что местонахождение этих богатств было одной из причин, по которой путинский режим в прошлом году аннексировал четыре территории на востоке Украины”.



По данным FT, группа наемников Вагнера особенно заинтересована в коммерческом использовании этих полезных ископаемых. Титан является ключевым объектом их внимания. Украина – одна из пяти стран-производителей концентратов титановых руд в мире. На территории страны сосредоточено 20% мировых запасов и добычи ильменита, включая 40 титановых месторождений.