



Financial Times: Россия хочет захватить западные компании, уходящие с рынка

Владимир Путин поручил правительству разработать закон, позволяющий государству со “значительной скидкой” покупать активы уходящих с российского рынка западных компаний. Об этом пишет The Financial Times, ознакомившаяся с секретным распоряжением президента.



По данным издания, по новому закону покупатели активов должны полностью принадлежать России или находиться в процессе исключения всех иностранных акционеров. Кроме того, новые владельцы должны будут вывести 20% компании на российский фондовый рынок. Предполагается, что дальше эти активы будут перепродаваться российским компаниям, а прибыль от сделок поступит в бюджет.



Как пояснил FT крупный российский бизнесмен, меры продиктованы желанием государства затруднить уход иностранных инвесторов из России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил FT, что западных инвесторов и компании в России “более чем приветствуют”, но до тех пор, пока они платят зарплаты или не решили выйти из российского рынка – в таком случае их считают “ненадежными”.



“Что мы будем делать с их активами после этого – это наше дело”, – заявил Песков журналистам.



По данным источников издания, экономическим блоком правительства обсуждаются меры вплоть до полной национализации компаний – в частности, за это выступает управляющая Центробанком Эльвира Набиуллина. По их словам, она считает, что отток иностранного капитала ослабит рубль. Министр финансов Антон Силуанов, по сведениям источников, напротив, за уход западных компаний – по его мнению, так можно получить больше доходов в бюджет.



Несколько бизнесменов признались FT, что ожидают дальнейшую национализацию. Один из них предположил, что больше всего пострадают сырьевые компании, меньше всего – технологические, поскольку российским властям “трудно ими управлять”.



С начала полномасштабного вторжения в Украину многие иностранные компании объявили об уходе из России. В сентябре 2022 года Путин запретил компаниям из “недружественных стран” (туда включены все государства, поддержавшие санкции в отношении России) и их гражданам самостоятельно распоряжаться долями в российских обществах с ограниченной ответственностью. Такие сделки стала одобрять специальная правительственная комиссия.



В декабре стали известны условия выдачи разрешений на продажу российских активов бизнесменами из “недружественных” стран. Среди них – скидка в размере не менее 50% или “добровольный” взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки. В конце апреля Владимир Путин издал Указ № 302 “О временном управлении некоторым имуществом”, позволяющий передавать активы “недружественных” стран в управление Росимуществу или тому, кого назначит он сам.



Первыми стали дочки немецкой Uniper и финской Fortum. Это случилось после того, как Финляндия арестовала несколько российских объектов недвижимости, а Германия ввела внешнее управление в Gazprom Germania GmbH, получив контроль над трейдинговыми структурами и подземными хранилищами газа “Газпрома”.