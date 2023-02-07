



Financial Times: Иранский теневой флот перевозит российскую нефть

Установлено, что иранские суда внезапно начали менять курс после введения лимита цен на российскую нефть и других ограничений. Об этом пишет Financial Times. Согласно исследованиям издания, 16 иранских судов, являющихся частью теневого флота страны, нарушают санкции в течение последних 2 месяцев. Эти судна-призраки скрывают свое передвижение.



“Мы видели ряд судов, вовлеченных в российскую торговлю, которые ранее перевозили иранские баррели”, – утверждает Светлана Лобачиова, аналитик танкеров shipbrokers EA Gibson в Лондоне.



Следовательно, Иран смог сохранить или даже увеличить свой экспорт сырой нефти в последние месяцы.



Тотальное эмбарго на российские энергоносители вступило в силу 5 февраля. Теперь сырая нефть и нефтепродукты из России под ограничениями.



Западные санкции против России менее обременительны, чем санкции США в отношении Ирана. Согласно анализу, объемы российской сырой нефти, перевозимой на иранских суднах-призраках выросли с менее 3 миллионов баррелей в ноябре 2022 года до более 9 миллионов баррелей в январе 2023 года.



Нефть марки Urals упала до 30 – 40 долларов за баррель. Это ниже стандартных международных видов нефти. Для сравнения, Brent в среднем продают по 82,38 доллара за баррель.



В бюджете России цена на нефть заложена в 70 долларов. Разница между такими показателями существенна. Доходы России от нефти и газа упали на 46% до 426 миллиардов рублей.