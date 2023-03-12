



Филиал банка Silicon Valley в Израиле закрылся

Израильский филиал банка Silicon Valley в Израиле закрылся и прекратил свою деятельность, стало известно tech12. Примерно 40 сотрудников прекратили свою работу .



Сегодня утром работники банка в Израиле получили электронное письмо, в котором говорилось, что только ограниченное число сотрудников останется на период до 45 дней, видимо, для того, чтобы плавно перенести продажу банка, если она произойдет.



Двери филиала на улице Ха Арбаа в Тель-Авиве сегодня оставались закрытыми. Никто не отвечал ни на звонки в офисе, ни на личные звонки. Это произошло после того, как сотрудники филиала фактически продолжали работать в течение выходных, пытаясь ответить на запросы многих высокотехнологичных компаний, которые входят в число их клиентов, но сегодня утром стало ясно, что остановка работы окончательная. Неясно, вернется ли филиал и откроется ли он, если американский SVB будет продан другому банку.



Вчера генеральный директор SVB Израиль Дэвид Коэн разместил на LinkedIn сообщение, в котором попрощался со всеми сотрудниками и поблагодарил их за работу, а также подвел итоги своей карьеры на сегодняшний день. В сообщении не было конкретно сказано, что он ушел с должности или что сотрудники были уволены.



Вчера и сегодня получить ответ Коэна не удалось, и он довольствовался словами "я не заинтересован в разговоре". Адвокат SVB, адвокат Йорам Рабад, также воздержался от комментариев по поводу положения компании в Израиле, но сказал, что израильский филиал не является независимым органом, и если деятельность банка была остановлена американскими властями, филиал в Израиле не может продолжать работать.



Адвокат Саймон Вайнтрауб, партнер в области высоких технологий и банковского дела в фирме Arnon, объясняет, что израильский филиал SVB - это не банк, а консалтинговая фирма, и поэтому не подлежит банковскому регулированию в Израиле. По этой причине регулирующие органы в Израиле не могут закрыть его административным приказом. "Депонировать средства в SVB в Израиле было невозможно, они больше служили интерфейсом между израильскими компаниями и компанией в США, помогали получать кредиты и т.д.".



По его оценке, деятельность SVB в Израиле в части офисов и сотрудников является активом SVB USA, который может быть продан, если банк будет продан внешнему покупателю, и поэтому было бы более вероятно оставить его активным, пока не будет решено будущее банка.



Что вы сейчас посоветуете своим клиентам, которые управляли средствами и депозитами в SVB?



"Сейчас все застопорилось. В течение всего дня к нам обращается множество клиентов с вопросами. Все они находятся в одинаковой ситуации. Сейчас мало что можно сделать. Есть несколько человек, которым удалось потратить все деньги наличными в четверг утром, но на данный момент у вас нет доступа к средствам. Наша рекомендация - прежде всего открыть счет в другом банке, или в в США, по крайней мере, когда поступают деньги от доходов, тогда можно будет переводить туда, а не в SVB. Больше ничего не нужно делать.



Будут ли проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам?

"В Израиле большинство компаний уже выплатили зарплату за месяц, и проблема будет в начале следующего месяца. За границей может произойти многое. Компании должны подумать, может быть, на короткий период времени получить кредит, посредничество. Самое естественное - это получить деньги от акционеров, по крайней мере, на короткий срок, и я думаю, что многие компании сейчас разговаривают со своими инвесторами, пытаясь найти краткосрочные решения.



