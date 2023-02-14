



Ferrari выпустит “эмоциональный электромобиль”

Руководитель Ferrari Бенедетто Винья говорит, что Tesla предназначены для людей, которым не важен бренд и которые просто хотят перейти из пункта А в пункт Б. Ferrari обещает “эмоциональный электромобиль”.



Вслед за гибридом LaFerrari и гибридами SF90 Stradale/Spider и 296 GTB/GTS Prancing Horse бренд готовится избавиться от двигателя внутреннего сгорания для электромобиля. Генеральный директор компании сообщил, что поставки клиентам начнутся в 2026 году.



На вопрос о том, чем Ferrari с нулевым уровнем выбросов будет отличаться от текущей серии электромобилей, Бенедетто Винья сказал, что это будет “эмоциональный автомобиль, способный обеспечить уникальный опыт вождения”.



Руководитель Ferrari уверен, что функциональные автомобили, такие как Tesla, предназначены просто для передвижения из точки А в точку Б. По его мнению, владельцы таких транспортных средств “не заботятся о бренде и заинтересованы только в путешествии из одной точки в другую”. По словам генерального директора итальянского бренда, Ferrari среди электромобилей будет таким же увлекательным, как и модель ICE: “Увлечения от вождения – это комбинация факторов: продольное ускорение, поперечное ускорение, звук, переключение передач и торможение. У Ferrari это не меняется даже если электрическая трансмиссия”.



Тем не менее главный исполнительный директор Ferrari считает, что компания Илона Маска помогла автопроизводителям ускорить разработку электромобилей. До Tesla электрификации “происходила слишком медленно”, но “звонок пробуждения всколыхнул ситуацию в автомобильной промышленности и положил начало электрической революции”.



К концу десятилетия модели Ferrari , работающие только на бензине, составят всего 20 процентов, 40 процентов будут гибридами и 40 процентов – электромобили. В основе гибридов и электромобилей будут стоять электродвигатели, разработанные и изготовленные собственными силами компании.

Тем временем Ferrari продолжает работать над Purosangue. Бенедетто Винья с удовольствием сообщает, что бренд заполнил книгу заказов в четыре раза быстрее, чем ожидалось. Тем не менее, компания придерживается своего первоначального плана, ограничивая мощную модель V12 двадцатью процентами годового производства фирмы.



Несмотря на то, что сейчас только февраль 2023 года, компания уже получила заказы, которые будут доставлены не ранее 2024 года. 2022 год уже был рекордным с точки зрения продаж Ferrari с 13 221 автомобилем, а учитывая, что в скором времени начнется выпуск Purosangue, перспективы на 2023 год выглядят еще радужнее. В этом году будет представлено не менее четырех новых моделей.