Ferrari представила новый кабриолет Roma Spider – фото

Ferrari Roma Spider – последняя модель кабриолета, присоединившаяся к табуну “Гарцующих коней”. Он сочетает в себе изящный ретро-стиль со сложной тканевой крышей, которая закрывается за 13,5 секунды на скорости до 60 километров в час.



Выдвигающийся мягкий верх обуславливает несколько иной дизайн кузова Roma Spider. Дизайнеры подкорректировали форму заднего стекла. Задняя панель имеет цветную панель кузова, которая разбивает область на две секции, чтобы освободить место для хранения крыши. Нижняя часть интегрирована в спойлер из активного углеродного волокна. Ferarri предложит покупателям возможность выбрать ткани под заказ и контрастные швы для крыши. Чтобы пассажирам было комфортно с опущенной крышей, в спинку заднего сиденья встроен ветровой дефлектор.



Как и купе, Roma Spider оснащен твин-турбо 3,9-литровым V8, развивающим 612 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 760 Ньютон-метров. Красная линия силовой установки составляет 7500 об/мин. Единственная коробка передач – восьмиступенчатая автоматическая с двойным сцеплением. Кабриолет разгоняется до первой сотни за 3,4 секунды и до второй за 9,7 секунды. Максимальная скорость новинки составляет более 320 км/ч.

Roma Spider весит на 84 килограмма больше, чем модель с жесткой крышей. Увеличение в первую очередь происходит за счет системы открывания крыши. Мощный ветровой дефлектор также прибавляет вес.



Roma Spider должен обеспечивать комфорт пассажирам во время продолжительных поездок. Передние пассажиры получают электрорегулируемые сиденья с подогревом и регулировкой в 18 направлениях, а в качестве опции есть подогрев шеи. Остальные интерьеры напоминают жесткую крышу, где высокая центральная консоль создает отдельные кабины для передних пассажиров. Компоновка включает цифровую приборную панель для водителя. Есть 8,4-дюймовый центральный экран, и покупатели могут выбрать дополнительный экран со стороны пассажира.

INTRODUCING the Ferrari Roma Spider!



🔥 Folding fabric road closes in just 13.5 seconds!

🔥 Same 3.9-litre V8 as the coupe!

🔥 612hp & 760Nm!

🔥 0-60mph in 3.4 seconds!

🔥 £175,000+



Absolutely gorgeous, right?!



Ferrari v Aston Martin v Lamborghini... Which is best? pic.twitter.com/xA5MBDS0tH