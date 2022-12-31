



Фермеры просят отменить реформу Либермана в сельском хозяйстве

Министерства финансов и сельского хозяйства в предыдущем правительстве начали реформу сельского хозяйства с целью снизить цены на продукты питания. Для этого необходимо открыть рынок для иностранных конкурентов.



На первом этапе министерства изменили квоты на ввоз импортной сельскохозяйственной продукции. Второй этап либерализации импорта должен был начаться завтра, 1-го января, но в коалиционных соглашения нового правительства записано, что реформа Либермана и Форера будет заморожена.



“Правительство будет продвигать новую реформу в области сельского хозяйства, в которой будет найден правильный баланс между снижением цен и укреплением израильских фермеров. До той поры 36-е правительство Израиля заморозит реформу”, – говорится в соглашении. На практике это означает отказ от реформы импорта овощей, фруктов и других сельхозпродуктов.



Производители этой продукции обратились вчера к новому министру сельского хозяйства Ави Дихтеру с просьбой отменить второй этап реформы.



“Это важный экзамен для нового правительства. У него есть возможность доказать, что оно отличается от прежнего в лучшую сторону, и не допустить нанесения ущерба обществу и нашему сельскому хозяйству”, – считают фермеры.



“Изменение квот на 2023 год надо немедленно заморозить. Я призываю главу минфина Смотрича проявить лидерство и остановить этот процесс утром в воскресенье. Без этого создать программу по спасению израильского сельского хозяйства и снижению стоимости жизни будет очень трудно”, – заявил глава организации фермеров Авшалом Вилан.