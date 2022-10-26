



Фарс соглашения с учителями - бюджеты других министерств сократили на миллиарды



Телеканал КАН раскрыл подробности “фарса соглашения с учителями” - около 1,5 миллиардов шекелей будет сокращено из оборонного бюджета и сотни миллионов из бюджета здравоохранения и социального обеспечения.



несмотря на то, что системе безопасности брошен вызов на всех фронтах, министр обороны Бени Ганц несколько дней назад утвердил сокращение бюджета на 1,5 миллиарда шекелей. Ганц пошел на сокращения “после беседы с министром просвещения Ифат Шаша-Битон”, членом партии Ганца.



На сотни миллионов шекелей будут сокращены бюджеты министерства здравоохранения и социальной защиты - за четыре дня до выговоров. Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара заявила, что такого рода сокращение является незаконным. Премьер лапид, однако, сказал. что “с моей точки зрения. все законно”.

