



Exxon побила рекорд западных нефтяных компаний по доходам, заработав $56 млрд

Прибыль Exxon Mobil Corp за 2022 год составит $56 млрд. В прошлом году компания получала около $6,3 млн в час и установила не только рекорд компании, но и исторический максимум для западной нефтяной промышленности.



Результаты Exxon значительно превысили предыдущую рекордную прибыль в $45,2 млрд, о которой она сообщила в 2008 году, когда цена нефти достигла $142 за баррель, что на 30% выше средней цены прошлого года.



Без учета расходов прибыль за весь год составила $59,1 млрд. Объем добычи достиг 3,8 млн баррелей в день. Скорректированная прибыль на акцию в размере $3,40 превысила консенсус-прогноз в $3,29 на акцию.



Денежный поток Exxon от операций вырос до $76,8 млрд в прошлом году, по сравнению с $48,1 млрд в 2021 году.



Прибыль Exxon в четвертом квартале без учета расходов составила $14 млрд, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.