



Евросоюз заявил о консенсусе по зерновому соглашению

В настоящее время существует международный консенсус по возобновлению работы зернового соглашения. Об этом сообщил спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано.



"Усилия, прилагаемые международным сообществом, ООН, при поддержке Турции продолжаются. Я считаю, что действительно существует международный консенсус в том смысле, что нам нужно вернуться к Черноморской инициативе, потому что она очень важна не только для Украины, но и для продовольственных рынков в целом, а также для мировых цен на продовольствие. Это усилия, которые продолжаются непрерывно",– сказал Стано.



Он выразил надежду, что "рано или поздно удастся возродить эту инициативу, потому что она очень важна для всех, особенно для населения, страдающего от роста цен через действия России".



Стано напомнил, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель ранее направил письмо министрам иностранных дел государств-членов с аргументами по возобновлению зернового соглашения и усилению давления на Россию с этой целью.



Напомним, 17 июля Россия объявила о своем выходе из зернового соглашения из-за якобы невыполнения его требований. После этого российские агрессоры начали уничтожать портовую инфраструктуру Одесской области.



Также Россия фактически объявила морскую блокаду Украины. В свою очередь Украина ответила тем же. После этого были нанесены удары по русским кораблям.