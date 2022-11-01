



Евросоюз поможет Украине с электроэнергией в случае ее дефицита

Если Россия продолжит наносить ущерб энергетической инфраструктуре Украины и это повлечет за собой острый дефицит электроэнергии, то украинцам будет помогать Европейский Союз. Он готов поставлять Украине электрическую энергию. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН.



«У нас есть необходимые предпосылки для этого. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В данной системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях.



Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС. Очевидные страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине – это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены торговыми мощностями, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличить этот лимит», -сообщила Симсон. .