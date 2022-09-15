



Евросоюз может использовать кредиты для разрешения энергетического кризиса

Евросоюз может использовать 225 миллиардов евро кредитов ЕС для разрешения энергетического кризиса.



Именно такую ​​сумму неиспользованных ссуд из Фонда восстановления ЕС страны-члены могут потратить на решение энергетических проблем и других вызовов, вызванных российской войной в Украине, пишет Reuters.



В прошлом году в ЕС запустили общую программу заимствований на сумму 800 млрд евро, чтобы помочь странам Евросоюза оправиться от пандемии COVID-19. Однако сейчас правительствам приходится бороться с кризисом стоимости жизни, вызванной резким ростом цен на энергоносители после того, как Россия ограничила поставки газа в ЕС.



Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что эти средства могут быть использованы, в частности для ответа на российскую агрессию, а также для финансирования реформ в рамках REPowerEU – плана быстрого уменьшения зависимости стран ЕС от российских энергоресурсов.