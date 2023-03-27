



Европейские технологические стартапы удвоили объемы долгового финансирования

Европейские технологические стартапы почти удвоили объем заемных средств, которые они взяли в прошлом году, подвергая их опасности потрясений, которые сейчас бушуют в финансовой системе после краха Silicon Valley Bank и Credit Suisse, пишет Bloomberg.



Частные технологические компании в Европе взяли в долг 30,5 млрд евро ($32,7 млрд) в прошлом году, по сравнению с 15,9 млрд евро в 2021 году, после того как глобальный технологический спад усложнил привлечение нового капитала, говорится в отчете инвестиционного банка GP Bullhound LLP. Это составило почти одну треть всего финансирования, привлеченного ими в этот период.



Быстрорастущие технологические компании стали чаще обращаться к кредитам инвестиционных фирм, банков и государств, поскольку публичные листинги и огромные раунды финансирования в 2022 году иссякли. Однако последствия проблем банковского сектора могут сильно усложнить эту стратегию.