



Война в Украине банкротит техноиндустрию Европы

Рыночная стоимость европейской технологической индустрии упала на 400 миллиардов долларов против показателя прошлого года. Венчурное финансирование компаний отрасли сократилось на 18%.



Причинами этого являются высокие процентные ставки, сокращение кадрового резерва, а также полномасштабная война в Украине. Об этом свидетельствует отчет венчурной компании Atomico.



По данным Atomico, совокупная рыночная стоимость государственных и частных технологических компаний в Европе упала за год с 3,1 до 2,7 триллиона долларов.



“Европейская технологическая экосистема сталкивается со сложнейшими макроэкономическими условиями со времен мирового финансового кризиса”, – отметил партнер Atomico Том Вемайер.



При этом, венчурное финансирование в 41 стране Европы в этом году сократилось со 100 до 85 миллиардов долларов. В то же время уменьшилось и количество компаний с рыночной капитализацией более, чем 1 миллиард долларов: в течение 2022 года их появилось 31, когда в прошлом году насчитывалось 105.



Тем не мене 77% опрошенных инвесторов на континенте заявили, что с достаточным оптимизмом относятся к будущему европейской технологической индустрии, чем в 2021 году.



“Рынки изменились, и вместе с этим должны измениться ожидания всех тех, кто работает в европейской технологической отрасли”, – подытожил Вемайер.