



Европейские компании начали закачивать газ в украинские хранилища

Европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в украинских подземных хранилищах, чтобы воспользоваться более низкими ценами и имеющимися мощностями, несмотря на риски, связанные с войной. Об этом сообщили три трейдера и представители компаний, передает Reuters.



После начала большой войны ЕС стремился получить большие объемы хранения газа, чтобы компенсировать сокращение российских поставок, особенно во время пикового спроса в зимние месяцы.



Ожидается, что блок достигнет цели заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября.



Трейдеры отмечают, что есть коммерческая логика хранения в Украине, кроме территории ЕС, чтобы воспользоваться более низкими ценами сейчас, а не будущими поставками.



Согласно ценам на рынке фьючерсов на газ в Нидерландах TTF, цена газа с поставкой в сентябре составляет 30 евро (32,96 долл.) за МВт-ч по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года в 49 евро.



Чешская группа EPH заявила, что решение использовать украинские хранилища также является признаком доверия к стране.



"EP Commodities транспортирует природный газ в Украину и использует украинские газохранилища. Мы верим в надежность систем транспортировки и хранения газа Украины, которые зарекомендовали себя даже в столь сложной обстановке военного времени", - сказал председатель правления EP Commodities EPH Мирослав Гасько, но не указал на объемы.



По данным платформы прозрачности GIE, 7 августа хранилища газа в странах ЕС были заполнены на 87%.



НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что иностранные клиенты могут использовать более 10 миллиардов кубометров хранилищ страны объемом около 30 миллиардов кубометров, преимущественно на западе страны, то есть вдали от линии фронта.



Словацкая государственная SPP, снабжающая газ большей частью словацкого рынка, частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, поскольку словацкие хранилища уже заполнены на 90%.



Другие европейские трейдеры заявили, что существуют риски из-за возможных военных ударов или вопроса о том, что произойдет с сетью, если Россия перестанет качать газ, который она все еще транспортирует на запад через Украину.



В прошлом месяце аналитический центр Bruegel заявил, что Украина может увеличить хранилища Европы примерно на 10%.



Газ для хранения в Украине можно приобрести где угодно и скачивать с помощью реальных или виртуальных потоков в трубопроводах из Венгрии, Польши и Словакии.