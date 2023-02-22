



Европейские компании инвестировали 1,66 млрд долларов в израильские стартапы

Инвестиции европейских компаний в израильские стартапы в прошлом году составили 1,66 млрд долларов США, или около 10% от общего объема привлеченных средств, сообщила исследовательская компания IVC.



В прошлом году европейские компании приобрели 9 израильских стартапов на общую сумму 2,336 миллиарда долларов по сравнению с 29 покупками в 2021 году на общую сумму 2,131 миллиарда долларов.



Отмечается, что пиком привлечения средств из Европы стал 2021 год. Тогда объем инвестиций составил 2,141 млрд долларов. Хотя в 2022 году объем привлечения средств из Европы снизился, средний объем инвестиций европейских организаций увеличился на 55% - с 3 млн долларов на одну инвестицию в 2018 году до 4,65 млн долларов в 2022 году.



Среди организаций, лидирующих по количеству инвестиций в 2018-2022 годах, - клуб "Ангелы" из Люксембурга; компания La Maison Compagnie d'investissement, которая сделала 50 инвестиций в технологический сектор Израиля; венчурный фонд Target Global из Германии, который инвестировал в 45 израильских компаний; и английская компания LocalGlobe, которая инвестировала в 37 израильских компаний.



"Активность европейских инвестиционных структур в Израиле постепенно растет. Объем инвестиций, поступающих от европейских компаний, увеличивается на протяжении многих лет ", - отметил генеральный директор IVC Гай Хольцман.



По его словам, хотя объем средств из Европы все еще значительно меньше по сравнению с США, но суммы уже стабильно превышают отметку в миллиард долларов.



Данные IVC были опубликованы в преддверии конференции Europe Days 2023, которая пройдет в Тель-Авиве 21 марта. Конференция объединит израильские стартапы и крупных европейских инвесторов и предложит деловые встречи с участием компаний из Германии, Австрии и Швейцарии.



