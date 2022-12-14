



Европарламент дал добро на выделение Украине 18 млрд евро

Европейский парламент дал согласие на выделение Украине макрофина в 18 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.



Отмечается, что депутаты согласовали измененный регламент, который позволил предоставить Украине пакет финансовой поддержки несмотря на то, что Венгрия накладывала на предложение вето.



Займ, который предоставляется на льготных условиях, однако при условии проведения реформ, покроет основные государственные услуги, в том же числе работу больниц, школ и обеспечение жильем.



"Он (займ, - ред.) также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России", - добавляет пресс-служба.



Напомним, что страны ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине макрофина после того, как 6 декабря Венгрия заблокировала этот процесс.



Также вчера, 13 декабря, единогласно все 27 членов Европейского союза проголосовали о предоставлении 18 млрд евро финансовой помощи.

Как пояснил блокировку процесса премьер Венгрии Виктор Орбан, он якобы не желает ставить интересы Украины выше, чем интересы его страны.