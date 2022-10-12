



Европа обращается к Африке в попытке заменить российский газ

Европа обращается к Африке в попытке заменить российский газ.



Об этом пишет Associated Press в своем материале о новом проекте по производству сжиженного природного газа у западного побережья Африки.



По информации прессы, проект может быть завершен только на 80%, но перспектива нового поставщика энергии уже привлекла внимание лидеров Польши и Германии.



Отмечается, что проект не поможет решить энергетический кризис в Европе, вызванный войной в Украине. Тем не менее, Гордон Биррелл, исполнительный директор компании-разработчика проекта BP, говорит, что разработка "очень своевременна", поскольку Европа стремится уменьшить свою зависимость от российского природного газа.



"Текущие мировые события демонстрируют жизненно важную роль, которую (жидкий газ) может играть в подкреплении энергетической безопасности стран и регионов", - заявил он.



Европа изо всех сил пытается найти альтернативные источники, и европейские лидеры "стекаются" в такие страны, как Норвегия, Катар, Азербайджан и особенно в страны Северной Африки, где у Алжира есть трубопровод, идущий в Италию, а другой - в Испанию.