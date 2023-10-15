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Еврокомиссия утроит размер гумпомощи Газе
15.10.2023 10:36 Алина Груднева

Еврокомиссия утроит размер гумпомощи Газе

Европейская комиссия утроит размер гуманитарной помощи Газе до 75 млн евро.

Согласно официальному заявлению, ЕК в координации с агентствами ООН проследит за тем, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней нуждается, а не осела в карманах террористических организаций.

В Еврокомиссии подтвердили, что Израиль имеет право на самозащиту в соответствии с международным правом.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку невинному гражданскому населению Газы в этом контексте", – сказано в заявлении.

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