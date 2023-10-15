



Еврокомиссия утроит размер гумпомощи Газе

Европейская комиссия утроит размер гуманитарной помощи Газе до 75 млн евро.



Согласно официальному заявлению, ЕК в координации с агентствами ООН проследит за тем, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней нуждается, а не осела в карманах террористических организаций.



В Еврокомиссии подтвердили, что Израиль имеет право на самозащиту в соответствии с международным правом.



"Мы упорно работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку невинному гражданскому населению Газы в этом контексте", – сказано в заявлении.