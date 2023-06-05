



Еврокомиссия продлила запрет на импорт зерна из Украины до сентября

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС до 15 сентября. Об этом заявила Европейская комиссия.



"Все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник из Украины, конкурирующие за одни и те же пространства для хранения, импортировались для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", - говорится в документе.



Отмечается, что решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября. Еврокомиссия также рассчитывает к осени на улучшение рыночной ситуации с поставками зерна из Украины.



Напомним, Европейский Союз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что дешевле украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.



В связи с этим Еврокомиссия выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.