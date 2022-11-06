



Еврокомиссия представит новый пакет помощи Украине на 18 млрд евро

На следующей неделе Европейская комиссия представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год.



Как сообщили в Еврокомиссии, общая сумма помощи - до 18 миллиардов евро.



Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили, в том числе, финансовую поддержку Украины.



"Президент фон дер Ляйен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит значительный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, что в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год. Поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов также будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии.