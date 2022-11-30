



Еврокомиссия предложила план конфискации российских активов

Еврокомиссия предложила план конфискации замороженных российских активов, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

"Мы заморозили 300 миллиардов евро резервов российского центрального банка и 19 миллиардов евро российских олигархов", — сообщила она.

По ее словам, в краткосрочной перспективе ЕС и партнеры смогут распоряжаться этими средствами и инвестировать их. Вырученные средства будут переведены в Украину в качестве компенсации за нанесенный Россией ущерб.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз предлагает создать при поддержке ООН специальный суд для расследования и судебного преследования преступлений РФ.