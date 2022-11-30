Новости » Экономика
Еврокомиссия предложила план конфискации российских активов
30.11.2022 17:43 Алина Груднева

Еврокомиссия предложила план конфискации российских активов

Еврокомиссия предложила план конфискации замороженных российских активов, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину. 

 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
 
"Мы заморозили 300 миллиардов евро резервов российского центрального банка и 19 миллиардов евро российских олигархов", — сообщила она. 
 
По ее словам, в краткосрочной перспективе ЕС и партнеры смогут распоряжаться этими средствами и инвестировать их. Вырученные средства будут переведены в Украину в качестве компенсации за нанесенный Россией ущерб.
 
Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз предлагает создать при поддержке ООН специальный суд для расследования и судебного преследования преступлений РФ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы