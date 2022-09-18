



Еврокомиссия предложила финансово наказать Венгрию

Еврокомиссия хочет заморозить больше половины выплат Венгрии в рамках трех программам фонда сбалансированного развития ЕС на сумму 7,5 млрд евро.

Об этом сообщил 18 сентября официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, предлагается заморозить до 65% выплат.

Такая инициатива связана с подозрением в коррупции и позицией страны в отношении войны в Украине.

Что примечательно, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отменить санкции против России. Он считает, что в ходе войны а Украине, которая затянется, по его прогнозам, до 2030 года, РФ оккупирует около трети территории страны.