



Еврокомиссия не получила заявку на продление запрета на экспорт зерна из Украины

Еврокомиссия не получала заявку на продление временных ограничений по ввозу украинского зерна. Об этом заявила представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер в комментарии PAР.



Она опровергла информацию о том, что глава офиса еврокомиссара по торговле Михаэль Гагер якобы подавал предложение продлить действующие ограничения.



"Я не могу подтвердить эту информацию, потому что она некорректна", – сказала она.



Следует напомнить, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что Гагер якобы предложил продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции.



Отметим, в мае Евросоюз разрешил пяти странам, граничащим с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был завершиться 15 сентября.



При этом в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.



На днях Моравецкий заявил, что Польша не собирается снимать запрет по импорту агропродукции из Украины, несмотря на решение, которое примет Брюссель.



Добавим, что Украина и большинство европейских стран против продления эмбарго на импорт зерна.