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Еврокомиссия: два варианта ограничения цен на газ из РФ в Европе
06.09.2022 14:40 Алина Груднева

Еврокомиссия: два варианта ограничения цен на газ из РФ в Европе

У Еврокомиссии есть два варианта ограничения цен на газ из России.

 
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ ЕК.
 
Согласно первому варианту, можно ввести потолок цен на российский газ, что ранее предложила Урсула фон дер Ляйен, или же учредить единого покупателя.
 
Согласно второму варианту, можно разделить ЕС на зоны. В "красной" будут ограничены цены, в "зеленой" - стоимость останется на высоком уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны из первой зоны.

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