



Евро и юань показали новые рекорды на глобальном рынке

Эксперты зафиксировали значительные изменения на глобальном валютном рынке. Точнее, речь идет об объемах использования различных денежных единиц в международных расчетах. Об этом пишет Bloomberg.



Евро и китайский юань зафиксировали прямо противоположные рекорды. В то же время доллар США, который сегодня является главной валютой глобальной торговли, демонстрирует положительную динамику.



Объемы использования евро в международных расчетах упали до самого низкого уровня за последние 3 года. Этот результат был зафиксирован в апреле 2023 года. Юань же достиг рекордной отметки за 5 месяцев, однако за последние 30 дней позиции валюты немного ослабли. В процентном соотношении с начала весны, то в SWIFT обнародовали следующие данные:

С 32,64% в марте доля использования евро в международных расчетах упала до 31,74% ;

В марте на юань приходилось 4,78% международных платежей. Уже в апреле этот показатель упал до 3,51%.

Даже несмотря на спад евро все остается второй по популярности валютой для расчетов на глобальном рынке.



В то же время, американский доллар усиливает свои позиции в этом сегменте. Валюте первой экономики мира не повредил банкопад в США, который спровоцировал немало турбулентности как в пределах страны, так и в Европе. В частности, на фоне мартовских крахов американских банков о своем коллапсе сообщил на тот момент второй по величине кредитор Швейцарии Credit Suisse .



Согласно последним данным, доля доллара в международных расчетах в апреле выросла до 42,71% с 41,74% месяцем ранее.