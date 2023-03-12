



Etsy предупреждает о задержке обработки платежей из-за краха Silicon Valley Bank

Etsy предупреждает продавцов, что крах Silicon Valley Bank в пятницу вызывает задержки в обработке платежей, согласно электронному письму компании, переданному NBC News.



Интернет-магазин hand-made товаров заявил, что использовал SVB для облегчения выплаты средств некоторым продавцам и что он работает с другими платежными партнерами для выдачи депозитов.



"Мы хотели сообщить вам, что есть задержка с вашим депозитом, запланированным на сегодня. Мы знаем, что вы рассчитываете на нашу помощь в ведении вашего бизнеса, и мы понимаем, насколько важно для вас получать свои средства, когда они вам нужны. Пожалуйста, знайте, что наши команды прилагают все усилия, чтобы решить эту проблему и отправить вам ваши средства как можно быстрее»", — говорится в электронном письме от Etsy.



В письменном заявлении в субботу представитель Etsy заявил, что проблема связана с "неожиданным крахом Silicon Valley Bank".



В заявлении компании говорится, что она работает над решением, "и мы рассчитываем платить продавцам через других наших платежных партнеров в течение следующих нескольких рабочих дней".



Платформой Etsy пользуется 7,5 миллионах продавцов по всему миру.