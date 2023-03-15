



Эстония, Литва и Польша хотят почти на $10 снизить лимит цены на нефть из России

Три страны Европейского Союза призывают снизить максимальную цену на российскую нефть в текущем месяце. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, Эстония, Литва и Польша предложили снизить предел с 60 долларов за баррель до 51,45, утверждая, что это будет на 5% ниже рыночной цены.



Евросоюз должен обсуждать изменение потолков цен на российскую сырую нефть в среду. Пересмотр ценового предела будет происходить на регулярной основе каждые два месяца. Блоку требуется единодушная поддержка 27 национальных правительств, чтобы утвердить такое решение.



Ценовые ограничения преследуют двойную цель – сохранить поток российской нефти, но ограничить доход Кремля от ее экспорта. Согласно подсчетам, доходы России от продажи нефти в январе составили 13 миллиардов долларов, а предложенное снижение ценового лимита снизило бы их на 650 миллионов.



Предельная цена российских нефтепродуктов со скидкой (например, мазут) сейчас составляет 45 долларов за баррель, а для премиальных продуктов, таких как дизельное топливо, – 100 долларов. Это максимальные цены, по которым можно перевозить морем в третьи страны нефтепродукты из России. Они вступили в силу с 5 февраля 2023 года.