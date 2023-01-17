



Если бы не правительство, газ в Израиле подорожал бы не на 10%, а на 100%



Глава Ассоциации промышленников Рон Томер выразил благодарность прошлым и нынешнему правительствам за решение начать разработку оффшорных месторождений газа.



Томер сказал в Кнессете: "Правительства Израиля на протяжении нескольких прошлых каденций и правительство нынешнего премьер-министра, боролись за газовый план против газовых отказников. Если бы у нас не было газа, цены на электричество выросли бы не на 10%, а на 100%".