



"Если Маск попросит": глава Binance готов войти в совет директоров Twitter

Чангпенг Чжао, гендиректор Binance, рассказал о своем решении поддержать сделку Илона Маска по приобретению Twitter во время выступления на технологической конференции в Португалии. Чжао поддержал Маска в процессе приобретения, который прошел через множество препятствий, пишет Bloomberg.



Binance внесла $500 млн в сделку, которая завершилась на прошлой неделе, чтобы гарантировать, что Илон Маск займет пост гендиректора социальной медиа-платформы. Чжао выразил желание, чтобы Binance сыграла значительную роль в интеграции криптовалют в Twitter.



Во время конференции Чжао также упомянул, что Маск еще не принял решение о составе правления компании. Далее он добавил, что если Маск будет настаивать, то он, вероятно, войдет в совет директоров. Чангпенг Чжао подчеркнул, что он подождет, пока не сможет подробно обсудить свой план по внедрению блокчейна и криптовалют в Twitter.



Глава Binance обсудил свои ожидания относительно того, как криптовалюты должны быть внедрены в Twitter, во время сессии AMA 1 ноября. Маск намекнул на интеграцию платформы DOGE через несколько дней после завершения соглашения о приобретении.



Кроме того, Чжао выразил мнение, что Маск должен добавить поддержку и других криптовалют в дополнение к DOGE и BNB на платформе Twitter.



Чангпенг Чжао также заявил о своем желании помочь Twitter войти в Web3, как только они будут готовы.