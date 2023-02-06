



Еще одно предупреждение о правовой реформе: цена шекеля может упасть

Один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC поддержал мнение о том, что предлагаемый правительственный план правовой реформы нанесет ущерб экономике.



Об этом говорится в новом отчете.



HSBC по-прежнему рекомендует клиентам инвестировать в шекель. Тем не менее, финансовый гигант предупреждает, что, если реализация правовой реформы продолжится, стоимость национальной валюты Израиля, скорее всего, упадет.



"Мы не можем игнорировать политические события", — добавили в отчете.

