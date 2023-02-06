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Еще одно предупреждение о правовой реформе: цена шекеля может упасть
06.02.2023 20:58 Алина Груднева

Еще одно предупреждение о правовой реформе: цена шекеля может упасть

Один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC поддержал мнение о том, что предлагаемый правительственный план правовой реформы нанесет ущерб экономике.

Об этом говорится в новом отчете.

HSBC по-прежнему рекомендует клиентам инвестировать в шекель. Тем не менее, финансовый гигант предупреждает, что, если реализация правовой реформы продолжится, стоимость национальной валюты Израиля, скорее всего, упадет.

"Мы не можем игнорировать политические события", — добавили в отчете.
 

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