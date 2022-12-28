



ЕС вводит ограничения на наличные деньги и усиливает надзор за криптовалютой

Европейский Союз установил новый лимит на покупки за наличные и вводит более строгий контроль за криптовалютными транзакциями. Это включает в себя ограничение в 10 000 евро на платежи наличными и усиленный надзор за транзакциями с криптовалютами и золотом свыше 1000 евро.



Целью этих мер является предотвращение незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, а также обеспечение прозрачности и подотчетности финансовых операций. Эти действия предпринимаются странами Европейского союза для обеспечения целостности финансовых систем в регионе.



"Наличные платежи на сумму более 10 000 евро будут невозможны. Оставаться анонимным при покупке или продаже криптоактивов будет намного сложнее. Прятаться за несколькими слоями корпоративной собственности больше не получится. Еще труднее будет отмывать грязные деньги с помощью драгоценностей и предметов искусства", — заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.



Поставщики услуг, связанные с криптовалютами, такие как биржи, должны будут применять меры должной осмотрительности сторон для транзакций на сумму более 1000 евро и подтверждать личность пользователей для всех транзакций.



Союз также будет классифицировать страны на основе их соответствия рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и подвергать поставщиков услуг виртуальных активов контролю за отмыванием денег. Эти меры могут снизить анонимность рынка криптовалют.



Европейский центральный банк ранее считал такие меры "непропорциональными", поскольку они могут ограничить использование наличных денег в качестве законного платежного средства.