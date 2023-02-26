Новости » Экономика
ЕС вводит новые санкции против России: импорт каких товаров теперь запрещен
26.02.2023 13:46 Алина Груднева

ЕС вводит новые санкции против России: импорт каких товаров теперь запрещен

Десятый пакет санкций Евросоюза против России предполагает запрет импорта асфальта, битума и синтетической резины.

Соответствующий документ опубликован 26 февраля на сайте Еврокомиссии.

"Сегодняшний пакет включает дополнительные запреты на следующие высокодоходные российские товары: битум и связанные с ним материалы, например асфальт, а также синтетическую резину", — сказано в сообщении.

В ЕС санкции оценили в 1,3 млрд евро по ценам 2021 года. Уточняется, что к настоящему момент импорт из РФ в европейские страны запрещен на 90 млрд евро.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы