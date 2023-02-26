



ЕС вводит новые санкции против России: импорт каких товаров теперь запрещен

Десятый пакет санкций Евросоюза против России предполагает запрет импорта асфальта, битума и синтетической резины.



Соответствующий документ опубликован 26 февраля на сайте Еврокомиссии.



"Сегодняшний пакет включает дополнительные запреты на следующие высокодоходные российские товары: битум и связанные с ним материалы, например асфальт, а также синтетическую резину", — сказано в сообщении.



В ЕС санкции оценили в 1,3 млрд евро по ценам 2021 года. Уточняется, что к настоящему момент импорт из РФ в европейские страны запрещен на 90 млрд евро.